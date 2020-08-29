شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيراميدز يفقد عنصرا مهما امام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 سيفتقد نادي ​بيراميدز​ خدمات مهاجمه ​دودو الجباس​ في لقاء الزمالك يوم 3 أيلول المقبل في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.

وتحصل الجباس على الإنذار الثالث في لقاء أسوان بستاد كلية الشرطة بالقاهرة بالجولة الثالثة والعشرين للمسابقة. Advertisements وسجل الجباس هدف فوز فريقه على حساب أسوان بنتيجة 2-1 بعد ان كان الفريق متاخرا 0 -1. وسجل دودو الجباس 3 أهداف في ​الدوري المصري​ هذا الموسم مع بيراميدز الذي انضم اليه في عقد حر من وادي دجلة. يذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني في الترتيب خلف الاهلي.

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