وولف: ما يحدث مع فيراري ليس جيداً للفورمولا وان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

اكد مدير فريق ​مرسيدس​ ​توتو وولف​ ان ما يحدث لفريق ​فيراري​ غير جيد للفورمولا 1، وذلك بعد ان احتل ثنائي السيارة الحمراء المركزين الـ 13 و14 في التجارب الرسمية لسباق ​جائزة بلجيكا الكبرى​ ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.



وخلال تصريحات له، قال وولف: "فيراري علامة تجارية شهيرة ويجب أن تكون في المقدمة وتنافس على الفوز بالسباقات".

واضاف: "ما يحدث حالياً غير جيد وغير صحي للفورمولا وان، أنا أشعر بخيبة أمل لجميع موظفي فيراري لهذا النقص في الأداء، لا يوجد معجب ولا أحد من أفراد فيراري يستحق مثل هذا نتيجة".