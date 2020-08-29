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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وولف: ما يحدث مع فيراري ليس جيداً للفورمولا وان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
اكد مدير فريق مرسيدس توتو وولف ان ما يحدث لفريق فيراري غير جيد للفورمولا 1، وذلك بعد ان احتل ثنائي السيارة الحمراء المركزين الـ 13 و14 في التجارب الرسمية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.
وخلال تصريحات له، قال وولف: "فيراري علامة تجارية شهيرة ويجب أن تكون في المقدمة وتنافس على الفوز بالسباقات".
واضاف: "ما يحدث حالياً غير جيد وغير صحي للفورمولا وان، أنا أشعر بخيبة أمل لجميع موظفي فيراري لهذا النقص في الأداء، لا يوجد معجب ولا أحد من أفراد فيراري يستحق مثل هذا نتيجة".
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