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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: فخور جدا بما قدمه لاعبو الفريق امام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
عبر مدرب فريق ارسنال ميكايل أرتيتا عن سعادته بعد الفوز ببطولة كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح.
وقال أرتيتا: "أنا سعيد للغاية بسبب التحدي الذي واجهناه شكرًا للاعبين على المجهود والأداء".
وأضاف: "شجاعة الفريق كانت مميزة كنا عدوانيين بدون الكرة وسيطرنا على ضغط ليفربول كنت أعرف أننا سنعاني في الشوط الثاني".
وأضاف: "أن تكون قادرًا على المنافسة ضد فريق مثل هذا في مباراة نهائية يجعلني سعيدًا".
واختتم: "لقد واجهنا تحديًا كبيرًا لقد شارك بعض اللاعبين في جلسة تدريب واحدة".
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