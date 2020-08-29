ارتيتا: فخور جدا بما قدمه لاعبو الفريق امام ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

عبر مدرب فريق ​ارسنال​ ميكايل أرتيتا عن سعادته بعد الفوز ببطولة كأس ​الدرع الخيرية​ على حساب ​ليفربول​ بركلات الترجيح.



وقال أرتيتا: "أنا سعيد للغاية بسبب التحدي الذي واجهناه شكرًا للاعبين على المجهود والأداء".

Advertisements

وأضاف: "شجاعة الفريق كانت مميزة كنا عدوانيين بدون الكرة وسيطرنا على ضغط ليفربول كنت أعرف أننا سنعاني في الشوط الثاني".

وأضاف: "أن تكون قادرًا على المنافسة ضد فريق مثل هذا في مباراة نهائية يجعلني سعيدًا".

واختتم: "لقد واجهنا تحديًا كبيرًا لقد شارك بعض اللاعبين في جلسة تدريب واحدة".