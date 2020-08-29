اياكس ينتصر على فرانكفورت وخسارة قاسية لـ اتلتيك بلباو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ضمن منافسات المباريات الودية التحضيرية لانطلاقة الموسم الكروي في الدوريات الاوروبية، تمكن فريق ​اياكس امستردام​ الهولندي من تحقيق فوزاً مهماً في المباراة التي جمعته امام نظيره اينتراخت فرانكفورت الالماني، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 1.



استطاع لاعب الفريق الهولندي كوينسي بروميس من افتتاح التسجل باكراً وتحديداً في الدقيقة الرابعة ليتراجع فريق الخصم الى الخلف بشكل ملحوظ للحد من خطورتهم، ولكن خبرة فريق اياكس منحته فرصة تعزيز الفارق من خلال تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد قدوس في الدقيقة 48، وبعد 3 دقائق فقط احرز لاعب الفريق الالماني الهدف الوحيد لفريقه.

وفي مباريات اخرى، اكتفى فريق ​ليفانتي​ الاسباني بالتعادل السلبي خلال مواجهة نظيره فالنسيا، وعاد فريق اودينيزي من بعيد ليحقق فوزاً صعبا امام باسانو فيرتوس الايطالي وبواقع 3 – 2، بينما تلقى فريق ​اتليك بلباو​ خسارة قاسية امام لوغرونيس الاسباني حيث انتهت المباراة بنتيجة 3 – 1.