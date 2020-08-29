أمرابط خط أحمر في النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، تمسكه بالمحترف المغربي نورالدين أمرابط واصفا إياه بالعنصر المهم في تشكيلة الفريق وتطبيق نهجه.

ويرتبط أمرابط مع النصر بعقد يمتد إلى 3 أعوام تبقى منها عام، فيما أشارت وسائل إعلام في اليومين الماضيين إلى نية النصر الاستغناء عن اللاعب.

ومنذ الموسم الماضي، تردد رحيل أمرابط عن صفوف النصر ودخول ناديه في صفقات تبادلية طرفها أمرابط، إلا أن ذلك لم يطرح ضمن أجندة الجهاز الفني المخول بصلاحيات كاملة، فيما أكدت إدارة النادي أن أمرابط سيبقى مع الفريق الموسم المقبل ولا سيما أن الصلاحيات كاملة بيد فيتوريا ويحظى بقبول المستشارين الفنيين المقربين من إدارة رئيس النادي صفوان السويكت.

من جهة أخرى، ينتظر أن تودع إدارة النادي مستحقات شهري أغسطس وسبتمبر في حسابات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، حرصا منها على الاستمرار في الانتظام حيال تسديد الرواتب وإنهاء الموسم بشكل مثالي وفق الخطط المالية الممنهجة منذ بداية الموسم.

على صعيد آخر، أدخل فيتوريا مباراتي الفريق المتبقيتين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد والاتفاق ضمن برنامج إعداد الفريق لدوري أبطال آسيا، حيث ينتظر النصر لقاء يوم 15 سبتمبر أمام سباهان الإيراني أي بعد 6 أيام من آخر لقاء بالدوري المحلي أمام الاتفاق.