الفتح والاتحاد.. معركة من أجل البقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم مواجهات الجولة الـ28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات بعيدا عن المركزين الأول والثاني.

الفتح والاتحاد

في واحدة من أقوى المواجهات، يستضيف الفتح فريق الاتحاد في لقاء مهم وعاصف، ويسعى كلاهما لكسب نقاط اللقاء والابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمتلك المستضيف 29 نقطة في المركز الـ12، فيما يمتلك الاتحاد 30 نقطة بالمركز الـ11 ويجعل فارق المركز الواحد بين الفريقين المباراة أكثر صعوبة.

وتنبع أهمية المباراة أكثر في أن الفائز سيخطو خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء، فيما سيتأزم وضع الخاسر ويبقى ضمن دائرة الخطر والمهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الفيصلي والوحدة

وفي مباراة أخرى مثيرة يتشارك فيها الفريقان هم خطف مركز مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا، يحل الوحدة ضيفا على الفيصلي.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 46 نقطة. ويدرك الوحدة الضيف أن الخسارة تعني السماح للفيصلي بمشاركته المركز وبالتالي إضعاف حظوظه في الحصول على مقعد آسيوي قبل نهاية الدوري، لذلك ينتظر أن يعمل فرسان مكة على مواصلة الانتصارات التي استعادها مع المدرب الوطني عيسى المحياني في الجولتين الماضيتين على حساب العدالة والتعاون، إلا أن الفيصلي القادم من خسارة أمام الهلال فيريد بقيادة مدربه شاموسكا تحقيق الفوز في انتظار تعثر الأهلي الثالث أمام الشباب.التعاون والاتفاق

يتطلع التعاون العاشر برصيد 32 نقطة وهو يستضيف الاتفاق السابع برصيد 39 نقطة، لإيقاف مسلسل الهزائم التي ظل يتلقاها منذ استئناف الدوري آخرها في الجولة الماضية أمام الوحدة 1-2، فيما يأمل الاتفاق الخروج بنتيجة إيجابية بعد انتصاره برباعية على الرائد في الجولة الماضية 4-1.

ويقتحم التعاون المواجهة بمهمة انتحارية يبحث فيها عن تحقيق فوز أول بعد عودة الدوري، حيث سيرمي مدربه فيتور كامبيلوس بكل الأوراق المتاحة في سبيل بحثه عن فوز أول بعد العودة.

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أما الاتفاق ومدربه الوطني خالد العطوي، فيأمل في انتصار يدفعه نحو الأمام أكثر، والاستمرار في مطاردة الرائد والفيصلي صاحبي المركزين الخامس والسادس.

الأهلي والشباب

وفي آخر مواجهات الجولة، يلتقي الأهلي مع ضيفه الشباب، حيث يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام ضمك 1-2، وذلك من خلال فوز يؤمن له حجز مقعد آسيوي والابتعاد عن ملاحقيه فريقي الوحدة والفيصلي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يسعى الشباب صاحب النقاط الـ39 في المركز الثامن، لتحقيق الفوز، بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه مع ضيفه أبها 1-1.

ويستعيد الأهلي اليوم خدمات محترفه الألماني ماركو مارين، وكذلك لاعبي درجة الشباب بعد فراغهم من معسكر المنتخب مما جعل المدرب فلادان ميلويفتش يشعر بارتياح كونه يعتمد عليهم بشكل كبير. في المقابل، يفقد الشباب خدمات لاعبه عبدالملك الخيبري لحصوله على بطاقة حمراء أمام أبها.

مباريات اليوم بالجولة الـ28

الفتح والاتحاد

6:40 م

بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء

الفيصلي والوحدة

6:55 م

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة

التعاون والاتفاق

7:00

بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

الأهلي والشباب