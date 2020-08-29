30 أكتوبر الالتزام بمتطلبات كأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس تسلمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027. وذكر الاتحاد الآسيوي إن اتحادات السعودية والهند وإيران وقطر وأوزبكستان قدمت الملف القانوني، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة. وأضاف «الآن يتوجب على الاتحادات أن تقدم رسالة التزام بتأدية متطلبات استضافة البطولة قبل 30 أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية».

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