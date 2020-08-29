اتفاق يعيد جوليانو للدوري التركي

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من جهة ثانية، تنتهي اليوم المهلة التي منحها النصر لمسؤولي نادي جيونبوك الكوري الجنوبي للرد بشأن ضم المدافع الأيسر الدولي كيم جين سو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمها، بعد أن قدم النصر عرضا ضخما للاعب وصل إلى 3 ملايين يورو في السنة على أن تمتد مدة العقد إلى 3 سنوات.
وكشف مراسل قناة GoalsA الكورية الجنوبية أن نادي جيونبوك أبدى استعداده لرفع عرض العقد الجديد للاعبه في سبيل الاحتفاظ به وقيادة الفريق في دوري الأبطال الآسيوي.
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