العدالة يجدد لليوسف والسلطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إدارة نادي العدالة أمس عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عبدالله اليوسف وأحمد السلطان 3 سنوات. وتأتي الخطوة اقتناعا بمستويات اللاعبين مع الفريق خلال مشاركته الأولى بدوري الأمير محمد سلمان للمحترفين، كما تأتي ضمن خطة الإدارة للحفاظ على نجوم الفريق البارزين.

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