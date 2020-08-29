هل يلعب ميسي مع رونالدو؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «لإيكيب» الفرنسية الرياضية اهتمام يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له البرتلاي كريستيانو رونالدو ، كما أكدت اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب.

من جانبها، كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن برشلونة لن يتخلى عن ميسي بلا مقابل أو مقابل سعر متدن نسبيا.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينص على حصول النادي على 700 مليون يورو مقابل فسخ العقد.

وثمة إشاعات أيضا حول اهتمام باريس سان جيرمان بضم ميسي، وقالت صحيفة «ديبورتيفو» إن صديقين حميمين من باريس سان جيرمان (نيمار ودي ماريا) اتصلا بميسي لإقناعه بالانتقال إلى ناديهما.