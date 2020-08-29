شكرا لقرائتكم خبر هل يلعب ميسي مع رونالدو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبها، كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن برشلونة لن يتخلى عن ميسي بلا مقابل أو مقابل سعر متدن نسبيا.
يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينص على حصول النادي على 700 مليون يورو مقابل فسخ العقد.
وثمة إشاعات أيضا حول اهتمام باريس سان جيرمان بضم ميسي، وقالت صحيفة «ديبورتيفو» إن صديقين حميمين من باريس سان جيرمان (نيمار ودي ماريا) اتصلا بميسي لإقناعه بالانتقال إلى ناديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يلعب ميسي مع رونالدو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.