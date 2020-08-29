شكرا لقرائتكم خبر نجران تبث همومها الرياضية لوزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

أبرز احتياجات المنطقة رياضيا تنفيذ منشآت خاصة أندية نجران وشرورة وحبونا

افتتاح المدينة الرياضية لاحتضان المناسبات الكبيرة

توفير مرافق متكاملة وملاعب ملائمة لاستضافة أحداث كبرى

زيادة سعة مدرجات ملعب الأخدود، حيث يتسع فقط لـ2800 متفرج

استضافة مناسبات رياضية تساعد في تسليط الضوء على المنطقة تفاؤل بالزيارة أكد رئيس نادي شرورة شيبان الصيعري أن زيارة وزير الرياضة تأتي وسط تفاؤل كبير بتفقد احتياجات الأندية وحل مشاكلها في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة وتوفير المناخ الملائم للرياضيين. وأضاف أن نادي شرورة ينتظر بفارغ الصبر استحداث مقر نموذجي في ظل الجهود الذاتية المبذولة حاليا وتوفر ألعاب مختلفة في النادي. ملعب بالإيجار قال رئيس نادي حبونا علي زاهر إن محافظة حبونا شمال منطقة نجران (110 كلم) تحتضن مواهب رياضية في ألعاب مختلفة، ويبرز النادي في لعبة ألعاب القوى التي حققت نتائج مميزة على مستوى المملكة رغم حداثة التأسيس، فضلا عن احتضان النادي مواهب من المحافظات الشمالية (حبونا، ثار، يدمة، بدر الجنوب) مما جعل النادي ييستأجر ملعبا آخر بجهود ذاتية في مركز المشعلية شرق المنطقة نظرا للمواهب الكبيرة وتخفيفا لبعد المسافة، وزاد أن النادي يحتاج للدعم في ظل قلة الإمكانيات والتنقل بين المناطق خلال دوري التصفيات للصعود. اليامي: المنشأة الرياضية ضرورية أبدى لاعب المنتخب الأول السابق وفريقي الاتحاد ونجران، الحسن اليامي، تفاؤله بزيارة وزير الرياضة للمنطقة وحل معظم العوائق التي تحول دون تطور الرياضة فيها. الحسن اليامي السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يزور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي اليوم منطقة نجران بهدف تلمس وتفقد احتياجات الأندية الرياضية والبنى التحتية للمنشآت، فيما تعلق جماهير المنطقة الآمال في أن تنتهي الزيارة بتذليل الصعوبات التي حرمت أندية المنطقة من الظهور بين الكبار في الفترة الأخيرة، رغم حرص ومتابعة أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز ونائبة الأمير تركي بن هذلول على تطوير رياضة المنطقة. وأكد عدد من رؤساء الأندية بالمنطقة أن زيارة وزير الرياضة تثبت اهتمام ودعم الدولة للشباب والرياضة من خلال توفير البيئة المناسبة وتلمس احتياجات الرياضيين، خاصة أن الزيارة هي الأولى للوزير في المنطقة. ويبرز في المنطقة نادي نجران الذي سبق له اللعب بالدوري الممتاز ودوري المحترفين سنوات طويلة، حقق خلالها نتائج متميزة وتفوق على أندية كبيرة، فضلا عن مشاركته المشرفة في البطولة الخليجية عام 2013 والتي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي في ظل ضعف البنى التحتية للنادي وسط اجتهادات ذاتية طيلة الأعوام الماضية.أكد رئيس نادي شرورة شيبان الصيعري أن زيارة وزير الرياضة تأتي وسط تفاؤل كبير بتفقد احتياجات الأندية وحل مشاكلها في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة وتوفير المناخ الملائم للرياضيين. وأضاف أن نادي شرورة ينتظر بفارغ الصبر استحداث مقر نموذجي في ظل الجهود الذاتية المبذولة حاليا وتوفر ألعاب مختلفة في النادي.قال رئيس نادي حبونا علي زاهر إن محافظة حبونا شمال منطقة نجران (110 كلم) تحتضن مواهب رياضية في ألعاب مختلفة، ويبرز النادي في لعبة ألعاب القوى التي حققت نتائج مميزة على مستوى المملكة رغم حداثة التأسيس، فضلا عن احتضان النادي مواهب من المحافظات الشمالية (حبونا، ثار، يدمة، بدر الجنوب) مما جعل النادي ييستأجر ملعبا آخر بجهود ذاتية في مركز المشعلية شرق المنطقة نظرا للمواهب الكبيرة وتخفيفا لبعد المسافة، وزاد أن النادي يحتاج للدعم في ظل قلة الإمكانيات والتنقل بين المناطق خلال دوري التصفيات للصعود.أبدى لاعب المنتخب الأول السابق وفريقي الاتحاد ونجران، الحسن اليامي، تفاؤله بزيارة وزير الرياضة للمنطقة وحل معظم العوائق التي تحول دون تطور الرياضة فيها. وقال «يبرز مقر نادي نجران في الواجهة مقارنة بتاريخه الرياضي سواء في الدوري الممتاز أو في دوري المحترفين، وكذلك على مستوى الدرجات والألعاب المختلفة كافة، لذلك يستحق أن تكون لديه منشأة رياضية ذات مرافق متكاملة على الأقل من أجل احتواء المواهب في نجران ومساعدتها على البروز من خلال إنشاء أكاديميات لصقل النشء والبراعم إذا ما سلمنا بأن المنطقة تعد حاضنة للإبداع ورافدا للمنتخبات الوطنية في الألعاب المختلفة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجران تبث همومها الرياضية لوزير الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.