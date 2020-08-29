شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجدد الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة نادي الزمالك.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت عن توجيه أية إهانة لفظية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكداً احترامه الكامل والشديد لشخصه متحدياً أي شخص أن يملك دليل على مثل هذه الادعاءات.

أكد مرتضى منصور أن الغرض من هذه الشائعات الغرض منها النيل من نادي الزمالك بعد الافتتاحات التي شهدت على النجاحات التي يحققها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأضاف مرتضى منصور أنه حزين لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء افتتاحات مشروعات نادي الزمالك خاصة وأنه تفوق ما قام به النادي سابقاً وحضر افتتاحه كل من المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيسي مجلس الوزراء السابقين، وأنه كان يأمل حضوره هذه الاحتفالية الكبيرة.

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تابع رئيس نادي الزمالك، أن رئيس الوزراء يقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ المشروعات التي أقيمت وتقام على أرض مصر من مدن جديدة وطرق على أعلى مستوى، مشدداً على أنه كان يأمل أن يقدم مدبولي اعتذار عن الحضور وارسال "بوكيه ورد" كما حدث من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وأشار مرتضى منصور الى أنه يجدد الدعوى للدكتور مصطفى مدبولي بصفته ابن نادي الزمالك للحضور ومشاهدة الطفرة التي حدثت خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة في القلعة البيضاء عندما كان لاعبا وسيفاجئ بما يشاهده من إنجازات تحققت لكل أبناء القلعة البيضاء.

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره افتتاح 10 مشروعات جديدة بمقر النادي بالأمس.