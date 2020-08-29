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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى

حقق الأهلى فوزا مهما على نادى المصرى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والمصرى





ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباراة الزمالك ضد إنبى، حيث واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبى برصيد 9 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



يسعى الزمالك لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

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الزمالك ضد إنبي





وخاض الزمالك، تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة، خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية فى ظل معاناته من إصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه، وفى نفس الوقت أدى مصطفى فتحى ومحمد عبد السلام ثنائى الفريق الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبى، وذلك بعد ختام التدريبات حيث ضم كارتيرون، 20 لاعبا لمواجهة إنبى، ومن المقرر أن يلقى المدير الفنى للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين فى السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

موعد مباراة الزمالك وإنبي





ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.