شكرا لقرائتكم لحظة طرد أحمد ياسر في مباراة المصري والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد ياسر أنشط لاعبي المصري البطاقة الحمراء والطرد في الوقت المحتسب بدل من الضائع نتيجة تدخل عنيف على مجدي قفشة، في القاء الذى يجع الأهلي والمصري حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

يدخل الاهلى مباراة الليلة أمام المصري مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

فيما جاء تشكيل المصري ، كلاً من : حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.



لحظة طرد أحمد ياسر في مباراة المصري والأهلي (1)

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لحظة طرد أحمد ياسر في مباراة المصري والأهلي (2)



لحظة طرد أحمد ياسر في مباراة المصري والأهلي (3)