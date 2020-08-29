شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلي .. طارق العشري: الأحمر عنده كتيبة واحنا ظروفنا صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق طارق العشري المدير الفني للمصري على هزيمة فريقه بثنائية نظيفة من الأهلي بأن الأحمر يمنلك "كتيبة" من اللاعبين بعكس الحال مع المصري الذى يعاني من غيابات مُتتالية تأثر بها الفريق سلباً.

وفاز الاهلي على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 منن بطولة الدوري الممتاز ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبي الفريق على مدار المباراة ، ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

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وقال العشري عقب المباراة : أجرينا مسحة "دم" طبية للكشف عن كورونا أمس ووجدنا أن هناك 5 حالات إيجابي وتم إجراء مسحة أخرى لهذه الحالات اليوم وجاءت سلبية ، مؤكداً أن المصري يعاني من ظروف صعبة للغاية بسبب أزمة "كوورنا" والغيابات المتتالية والتي كان لها دور كبير في نتائج الفريق الغير جيدة منذ إستئناف الدوري.

فيما ، أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز على المصري ، وتابع فايلر في تصريحات صحفية: بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل وتسيّدنا المباراة بعد بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصري ونجحنا في استغلال النقص العددي الذي عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق ، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط ، لكنه كان يستحق المشاركة في هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التي سبقت المباراة ولو إجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.