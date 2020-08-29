شكرا لقرائتكم خالد قمر خارج تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى عن تدريب اليوم فى السابعة مساء ولم يخضع للتحاليل التى تمت لجميع اللاعبين وبالتالى خرج اللاعب من حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى اللقاء المقرر أمام الإسماعيلى، وكان اللاعب قد أجرى إتصالا هاتفيا قدم فيه الإعتذار عن الحضور لعبد الجليل إمام مدير الكرة بزعيم الثغر أبلغه باعتذاره عن الحضور ، فى الوقت الذى اشتكى فيه أحمد رفعت لاعب وسط الفريق وغادر التدريب متأثرا بإصابته بشد فى السمانة وتأكد غيابه عن اللقاء ، فيما يستمر غياب هشام محمد لاعب الوسط أيضا حيث فضل الجهاز الطبى عدم المجازفة وإعطائه القدر الكافى من الراحة .

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كانت التحاليل التى خضع لها الفريق جاءت سلبية بالكامل لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسماعيلية صباح الغد على أن يخوض التدريب بفندق الإقامة غدا .

في نفس السياق أكد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء الاتحاد السكندرى ، وأجرى اللاعبون مسحة طبية اليوم للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.