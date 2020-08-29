شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: الاستعجال سيطر على لاعبى الأهلى ولازم يكون في عرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم الاهلى السابق، أن الاستعجال سيطر على كل لاعبى الأهلى أمام المصرى في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: أن لاعبى الأهلى مستعجلين لتسجيل الهدف الأول، ويجب أن يكون في هدوء في الملعب والفريق يفتقد القائد اللى بيتكلم مع اللاعبين في الملعب".

وأضاف علاء ميهوب: مش عارف ليه لاعيبه الأهلى مصممين على الكرات الطويلة، مش معنى أنك بتلعب بمهاجمين إننا نلعب الكرات الطويلة، والأطراف واقفة ومش شغالة خالص بسبب سوء مستوى أجايى اللى معطل على معلول في الجبهة اليسرى".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى المقامة حالياً بإستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى بالتعادل السلبى وهو الشوط الذى شهد إلغاء هدفين للأهلى سجلهما السنغالى آليو بادجى أحدهما بداعى تدخل مروان محسن القوى مع حارس المصرى والأخر بداعى التسلل على مروان محسن الذى مرر الكرة وهو مُتسلل للمهاجم السنغالي.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاى ومروان محسن وآليو بادجى، ويجلس كلاً من،على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكرى وعربى بدر، ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

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فيما دخل المصرى المباراة بتشكيل مكوّن من: حسام عياد، كريم العراقى، إسلام أبوسليمة، فريد شوقى، عبدالرحمن زين، عمر كمال، عمرو موسى، مفتاح طأطأ، حسن على، أحمد ياسر وأموتو.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط منذ البداية مُستغلاً سرعات بادجى وأجاى وانطلاقات على معلول وتسلّم مروان محسن كرة جيدة حاول إستغلالها وتسجيل هدف مشابه للهدف الذى سجله فى مباراة الجونة لكنه لم ينجح، وتعرض عمر كمال لاعب المصرى للأصابة ونال أحمد ياسر بطاقة صفراء فى الدقيقة التاسعة للخشونة.

واصل الأهلى الضغط على الفريق البورسعيدى محاولاً التسجيل وسدد أكثر من لاعب لكن دون جدوى فيما ظهر المصرى فى منطقة وسط الملعب بعد فترة من التراجع الدفاعى، وسقط كريم العراقى للأصابة البسيطة لكنه استكمل المباراة.

كما دخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى صدام قوى مع أوست أوموتو قبل أن يرفع معلول كرة من ناحية الشمال وأصطدم مروان محسن مع حارس المصرى ليحصل الأخير على "فاول" نتيجة اصطدام مروان القوى معه ويلغى هدف سجله بادجى من تمريرة أحمد الشيخ، قبل أن يلغى أمين عمر هدف ثانى سجله آليو بادجى فى الدقيقة 25 بداعى التسلل بعدما لجأ الحكم لتقنية "الفار".

بمرور الوقت يزداد الأهلى هجوماً على مرمى حسام عياد وأن كانت المباراة شهدت سقوط أكثر ن لاعب للأصابة والتى غادر على اثرها عمرو السولية المباراة وشارك قفشة بدلاً منه.

فى الدقائق الأخيرة حاول الأهلى تسجيل هدف كما قاد أحمد ياسر وأموتو أكثر من هجمة خطرة للمصرى،قبل أن ينال أحمد ياسر بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد فى الدقيقة 45 نتيجة عرقلة محمد قفشة الذى تعرض لأصابة قوية قبل أن يستكمل المشاركة بعدها ينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.