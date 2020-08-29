شكرا لقرائتكم العربي بدر: أسعى للتمسك بالفرصة التي يمنحها لي رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى العربي بدر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بالمشاركة الافتتاحية له مع القلعة الحمراء أمام المصري البورسعيدي اليوم في الدوري الممتاز.

وأكد اللاعب الشاب مواليد 2001 أنه سيسعى الى التمسك بالفرصة التي يمنحها له المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي اشكره على ثقته التي يمنحها لي خلال الفترة الحالية.

تابع العربي بدر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم حرمنا من احتساب هدف في الشوط الأول لكن اجتهاد اللاعبين دفعنا لتسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني".

وشدد العربي بدر أن عمرو السولية نجم خط وسط الفريق دعمه فور نزوله أرض الملعب وطالبه بعلب الكرة التي يقوم بها في التدريبات دون أن يكون هناك خوف من شيء مشدداً على أنه يكن كل الاحترام لكل اللاعبين.

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نجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.