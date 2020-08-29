شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: سوء الحظ والأخطاء الفردية بالتسبب فى الخسارة من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد اتحاد الشرطة، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم تماسيح النيل فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء أحرزها فادى فريد، ثم نجح البوركينى اريك تراورى فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 81 من عمر القاء، وأحزر دودو الجباس هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 91.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، مؤكدًا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.

واختتم كشرى، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.