شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن إصابة السولية: شد في الأمامية والأشعة تحدد فترة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي، عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى اليوم والتي انتهت بفوز الاهلى 2/صفر ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى خلال الساعات المقبلة لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.

من ناحية أخرى أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، أن توقيت طرد أحمد ياسر وهدف بادجى في بداية الشوط الثانى سهلت مهمة الأهلى أمام المصرى في المباراة التي أقيمت بينهما في برج العرب، وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى : إن طرد أحمد ياسر منح الأهلى الفرصة على السيطرة تمام على اللقاء، كما أن توقيت هدف بادجى فتح المباراة أمام الأهلى لاستعادة جزء من حالته الفنية، مع تحرك أحمد الشيخ والتفاهم مع محمد هانى فرق كتير في هجوم الأهلى مع تمريرات محمد مجدى قفشة وتراجع المصرى منح الأهلى الهدف الثانى برأسية حمدى فتحى بعد أسيست من بادجى الذى أخد الثقة وبدأ يظهر مستواه بعد هدف وأسيست النهاردة" ، وأوضح ميهوب: " إن مشاركة صالح جمعة برهنت على نزاهة فايلر وهى نقطة إيجابية حتى لو خد 10 دقائق ومهم جدا أنك تحسس اللاعب الذى اجتهد الفترة الماضية، بأنه موجود وفى حساباته".