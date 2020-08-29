شكرا لقرائتكم يوفنتوس يحلم بجمع ميسي ورونالدو في فريق واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير صحافي أن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بضم النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة الإسباني، لينضم إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الراغبان بالحصول على خدمات اللاعب.

يشار إلى أن النجم البرتغالي الشهير رونالدو محترف ضمن صفوف يوفنتوس، وكتبت الصحيفة أن ميسي ورونالدو متنافسان رياضيان، لكنهما يحترمان ويقدران بعضهما بعضا، كما أنهما يمتلكان معا كل الأسلحة لاستعادة دوري الأبطال مرة أخرى.

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وثمة حالة ترقب حول ما إذا كان ميسي سيحضر يوم الأحد الاختبارات الطبية لبرشلونة، وكتبت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحضر على كل حال حتى لا يعطي النادي حججا في نزاع قضائي محتمل.

من جانبها، كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية المطلعة أن برشلونة لن يتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن ميسي بلا مقابل أو مقابل سعر متدن نسبيا، وعنونت الصحيفة عددها يوم السبت بـ" هو ليس للبيع".

وثمة شائعات أيضا حول اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم ميسي، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن صديقين حميمين من لاعبي باريس سان جيرمان اتصلا بميسي لإقناعه بالانتقال إلى النادي الباريسي، وهذان الصديقان هما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والنجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق.