شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات استضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت تسلمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت : قدمت اتحادات كرة القدم في الهند، قطر، إيران وأوزبكستان ملفاتها القانونية ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة.

وأضاف: الآن يتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علما بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021.