شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات استضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت تسلمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.
وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت : قدمت اتحادات كرة القدم في الهند، قطر، إيران وأوزبكستان ملفاتها القانونية ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة.
وأضاف: الآن يتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علما بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات استضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.