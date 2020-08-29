تمكن الأهلي من الفوز على مضيفه المصري بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
أحرز هدفيّ الأهلي كل من السنغالي أليو بادجي وحمدي فتحي في الدقيقتين 46 و55.
وبهذا الغوز، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 62 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 21 بالترتيب الـ15.
وشهدت المباراة مشاركة اللاعب صالح جمعة، بعدما دفع به المدير الفني للأهلي رينيه فايلر في الدقيقة 84، ليسجل مشاركته الأولى في عهد السويسري، وذلك بدلاً من مروان محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبتعد بصدارة الدوري بهدفين في شباك المصري.. وصالح جمعة يشارك للمرة الأولى منذ 378 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.