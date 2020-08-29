الأهلي يبتعد بصدارة الدوري بهدفين في شباك المصري.. وصالح جمعة يشارك للمرة الأولى منذ 378 يوماً

تمكن الأهلي من الفوز على مضيفه المصري بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفيّ الأهلي كل من السنغالي أليو بادجي وحمدي فتحي في الدقيقتين 46 و55.

وبهذا الغوز، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 62 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 21 بالترتيب الـ15.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب صالح جمعة، بعدما دفع به المدير الفني للأهلي رينيه فايلر في الدقيقة 84، ليسجل مشاركته الأولى في عهد السويسري، وذلك بدلاً من مروان محسن.