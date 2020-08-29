شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب : طرد أحمد ياسر والهدف الأول منحا الأهلى الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، أن توقيت طرد أحمد ياسر وهدف بادجى في بداية الشوط الثانى سهلت مهمة الأهلى أمام المصرى في المباراة التي أقيمت بينهما في برج العرب، وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى : إن طرد أحمد ياسر منح الأهلى الفرصة على السيطرة تمام على اللقاء، كما أن توقيت هدف بادجى فتح المباراة أمام الأهلى لاستعادة جزء من حالته الفنية، مع تحرك أحمد الشيخ والتفاهم مع محمد هانى فرق كتير في هجوم الأهلى مع تمريرات محمد مجدى قفشة وتراجع المصرى منح الأهلى الهدف الثانى برأسية حمدى فتحى بعد أسيست من بادجى الذى أخد الثقة وبدأ يظهر مستواه بعد هدف وأسيست النهاردة".
وأوضح ميهوب: " إن مشاركة صالح جمعة برهنت على نزاهة فايلر وهى نقطة إيجابية حتى لو خد 10 دقائق ومهم جدا أنك تحسس اللاعب الذى اجتهد الفترة الماضية، بأنه موجود وفى حساباته".
ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.
وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.
وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.
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