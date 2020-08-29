شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة.. VAR يلغى هدفا للأهلى والمصري يفرض التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض التعادل السلبي نفسه على أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز والتي يُديرها أمين عمر.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : ، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى ، ويجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ، ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

فيما يدخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية مُستغلاً سرعات بادجي وأجاي وإنطلاقات على معلول وتسلّم مروان محسن كرة جيدة حاول إستغلالها وتسجيل هدف مشابه للهدف الذي سجله في مباراة الجونة لكنه لم ينجح ، وتعرض عمر كمال لاعب المصري للأصابة.

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واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي محاولاً التسجيل وسدد أكثر من لاعب لكن دون جدوى فيما ظهر المصري في منطقة وسط الملعب بعد فترة من التراجع الدفاعي ، وسقط كريم العراقي للأصابة البسيطة لكنه إستكمل المباراة.

كما دخل ياسر أبراهيم مدافع الأهلي في صدام قوي مع أوست أوموتو قبل أن يرفع معلول كرة من ناحية الشمال وأصطدم مروان محسن مع حارس المصري ليحصل الأخير على "فاول" نتيجة إصطدام مروان القوي معه ويلغي هدف سجله بادجي من تمريرة أحمد الشيخ ، قبل أن يلغي أمين عمر هدف ثاني سجله آليو بادجي في الدقيقة 25 بداعي التسلل بعدما لجأ الحكم لتقنية "الفار".

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.