كشرى يتهم سوء الحظ والأخطاء الفردية بالتسبب فى الخسارة من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد اتحاد الشرطة، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم تماسيح النيل فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء أحرزها فادى فريد، ثم نجح البوركينى اريك تراورى فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 81 من عمر القاء، وأحزر دودو الجباس هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 91.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 45 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.
وأوضح كشري أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز وسنحت له اكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، مؤكدًا على حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الاطلاق.
واختتم كشرى، أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.
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