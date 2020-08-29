شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وانبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، إدارة مباراة الغد بين الزمالك وانبى فى الأسبوع الـ23 بالدورى إلى الحكم محمود عاشور، ويلتقى الزمالك مع إنبى فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.

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فيما كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن شيكابالا وإمام عاشور، لاعبى الزمالك، اقتربا من العودة إلى الفريق الأبيض، وأكد موقع النادى الأبيض أن عقوبة شيكابالا قائد الفريق سيتم رفعها بعد مباراة فى حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور صانع ألعاب الفريق، على خلفية إيقاف الثنائى منذ أحداث السوبر الشهيرة أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى أبو ظبى فبراير الماضى، وشهدت فوز الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

وخاض شيكابالا وإمام عاشور، اليوم، السبت، التدريبات الجماعية برفقة زملائهما فى ظل اقتراب عودة الثنائى للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وحرص كارتيرون المدير الفنى للزمالك على تجهيز الثنائى من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، حيث يحتاج الفريق إلى جهود الثنائى خلال الفترة المقبلة فى ظل ضغط المباريات، وبذلك سيعود شيكابالا إلى الزمالك بعد مباراة إنبى، حيث سيلتقى الفريق الأبيض عقب ذلك اللقاء مع بيراميدز، فى المباراة المقرر لها يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل، فى الجولة الـ24 بالدورى.