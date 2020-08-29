شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يختار 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه المبدئية للقاء الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل ، لحساب الجولة الــ23 لبطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتم استبعاد أثنين من اللاعبين عقب المران الختامى للفريق غدا ، القائمة ضمت 22 لاعبا وجاءت كالتالى … حارس المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – همام طارق – محمد مخلوف – محمد بيومى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد حمدى زكى. خط الهجوم .. شيلونجو – حازم مرسى – محمد الشامى.

في نفس السياق تمنى أدهم السلحدار عضو الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى استمرار الروح التى ظهرت بلقاء طنطا الماضى فى مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى المحلى. وفاز الدراويش على أبناء السيد البدوى بثلاثية مقابل هدف ، حيث يستضيف زعيم الثغر الأثنين المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الأسبوع الــ23 بالمسابقة. وأضاف السلحدار :”الروح القتالية والدوافع لدى اللاعبين أراهما من أسباب الانتصار على طنطا ، سأعمل جاهدا مع باقى أعضاء الجهاز الفنى من أجل استمرار تلك الروح ، مع علاج الاخطاء التى لانزال نعانى منها خاصة على المستوى الدفاعى”.

واستكمل :”الفريق يعانى من أزمة ضيق الوقت بين المباريات تلك الأزمة ستظهر أثارها خلال المباريات المقبلة ، خاصة أن النشاط الكروى قد توقف الفترة الماضية لفترة تزيد عن أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا”. وأنهى مدرب الإسماعيلى تصريحاته :”نتطلع لاستمرار الانتصارات من أجل تحسين مركزنا بجدول مسابقة الدورى ، سعيد للغاية بعودة مجموعة كبيرة من اللاعبين لمستواهم المعهود وهو ما انعكس بشكل ايجابى فى مواجهة طنطا الأخيرة”.