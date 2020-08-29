شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول خطورة من صالح جمعة على مرمى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، كرة مثلت خطورة على مرمى المصرى البورسعيدى، بعد مشاركته فى اللقاء بدلاً من مروان محسن، فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بهدفين دون رد.

وعاد صالح جمعة بعد غياب طويل وتحديداً منذ 377 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الإصابات.

ودخلها الأهلى بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

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ويجلس كلاً من، علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وبذلك يخرج من قائمة الـ21 لاعباً التي أختارها فايلر أمس لخوض المباراة مصطفى شوبير.

فيما يدخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.