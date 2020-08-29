شاهد.. أشهر كباتن منتخب مصر بعد مرور 100 عاما من أول مباراة رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
منذ 100 عاما بالتمام والكمال ، لعب منتخب مصر أول مباراة رسمية فى تاريخه، عصر يوم 28 أغسطس 1920 على ملعب جول أوتنشتاديون (لاجنتواز) بمدينة جنت البلجيكية، وكان منتخب مصر أول منتخب عربى وأفريقى يشارك في الأولمبياد بدعوة وليس تصفيات، الدورة وقتها كانت تسمى أنتويرب على اسم المدينة البلجيكية المستضيفة للحدث.
إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول.
مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج.
ويرصد الخليج 365 أشهر كباتن منتخب مصر خلال 100 عاما مرت على أول مباراة رسمية للفراعنة:
1957 حنفى بسطان
1559 صالح سليم
1962 صالح سليم
1963 رفعت الفنجيلى
1970 مصطفى رياض
1974 حسن الشاذلى
1976 طه بصرى
1980 حسن شحاتة
1984 محمود الخطيب
1986 مصطفى عبدة
1988جمال عبد الحميد
1990 ثابت البطل
1992 جمال عبد الحميد
1994 أحمد شوبير
1996 أحمد الكاس
1998 حسام حسن
2000 حسام حسن
2002 حسام حسن
2006 حسام حسن
2008 أحمد حسن
2010 أحمد حسن
2017 عصام الحضرى
احمد المحمدى 2019
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