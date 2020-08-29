شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أشهر كباتن منتخب مصر بعد مرور 100 عاما من أول مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 100 عاما بالتمام والكمال ، لعب منتخب مصر أول مباراة رسمية فى تاريخه، عصر يوم 28 أغسطس 1920 على ملعب جول أوتنشتاديون (لاجنتواز) بمدينة جنت البلجيكية، وكان منتخب مصر أول منتخب عربى وأفريقى يشارك في الأولمبياد بدعوة وليس تصفيات، الدورة وقتها كانت تسمى أنتويرب على اسم المدينة البلجيكية المستضيفة للحدث. إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول. مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج. الفراعنة فازوا بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازي وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا. ويرصد الخليج 365 أشهر كباتن منتخب مصر خلال 100 عاما مرت على أول مباراة رسمية للفراعنة: 1957 حنفى بسطان 1559 صالح سليم 1962 صالح سليم 1963 رفعت الفنجيلى 1970 مصطفى رياض 1974 حسن الشاذلى 1976 طه بصرى 1980 حسن شحاتة 1984 محمود الخطيب 1986 مصطفى عبدة Advertisements 1988جمال عبد الحميد 1990 ثابت البطل 1992 جمال عبد الحميد 1994 أحمد شوبير 1996 أحمد الكاس 1998 حسام حسن 2000 حسام حسن 2002 حسام حسن 2006 حسام حسن 2008 أحمد حسن 2010 أحمد حسن 2017 عصام الحضرى احمد المحمدى 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أشهر كباتن منتخب مصر بعد مرور 100 عاما من أول مباراة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.