شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إلغاء هدفين فى 3 دقائق لأليو بادجى أمام المصرى بسبب مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم أمين عمر، هدفين لأليو بادجى مهاجم الأهلى، فى شباك المصرى البورسعيدى الأول بالدقيقة 22 بسبب إلتركاب مروان محسن خطأ قبل تسجيل الهدف، والثانى فى الدقيقة 25 بداعى وقوع مروان محسن فى مصيدة التسلسل، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى.

ويدخلها الأهلى بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

ويجلس كلاً من، علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وبذلك يخرج من قائمة الـ21 لاعباً التي أختارها فايلر أمس لخوض المباراة مصطفى شوبير.

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فيما يدخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.