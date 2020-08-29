شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين عبد الغنى وعيد لمباراة الزمالك وإنبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بين محمد عبد الغنى وأحمد عيد لاعبا الفريق للمشاركة في مباراة الغد أمام انبى ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، حيث يغيب حازم امام عن مباراة الغد بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي يعانى منها منذ فترة وتجددت في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويميل كارتيرون لإشراك محمد عبد الغنى خاصة أن الأخير شارك في العديد من المباريات منذ عودة النشاط، وظهر مستوى جيد، بينما لم يشارك أحمد عيد في أي مباراة منذ العودة من توقف كورونا.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادي الرجاء المغربى التراجع عن ضم المغربى حميد احداد لاعب الزمالك المعار للفريق المغربى ، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى وذلك بعدما تعاقد نادى الرجاء المغربى مع نوح سعداوى لاعب انبى السابق في صفقة انتقال حر من نادى مولودية وجدة المغربى بعد انتهاء تعاقده.

وكشف مصدر مقرب من النادى المغربى لـ " الخليج 365 " أن الرجاء لن يدفع 950 ألف دولار للزمالك من أجل تفعيل بند الشراء في عقد إعارة حميد أحداد بعدما نجح في ضم نوح سعداوى، مضيفا أن صفقة انضمام سعداوى جاءت لتكون بديلا لحميد احداد في النادى المغربى وهو ما يجعل إدارة الرجاء تدرس التراجع عن تفعيل بند الشراء في عقد أحداد.

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في سياق مختلف اختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادى استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

وخاض الزمالك تدريبه لمدة 45 دقيقة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة، وخاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران، فى ظل معاناته من إصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني بدلا منه، وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات.