شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى المصري ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري خلال الدقيقة 46 من عمر المبارة المقامة حالياً ببرج العرب في الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وإنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وهو الشوط الذي شهد إلغاء هدفين للأهلي سجلهما السنغالي آليو بادجي أحدهما بداعي تدخل مروان محسن القوي مع حارس المصري والأخر بداعي التسلل على مروان محسن الذي مرر الكرة وهو مُتسلل للمهاجم السنغالي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : ، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى ، ويجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ، ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

فيما دخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية مُستغلاً سرعات بادجي وأجاي وإنطلاقات على معلول وتسلّم مروان محسن كرة جيدة حاول إستغلالها وتسجيل هدف مشابه للهدف الذي سجله في مباراة الجونة لكنه لم ينجح ، وتعرض عمر كمال لاعب المصري للأصابة ونال أحمد ياسر بطاقة صفراء في الدقيقة التاسعة للخشونة.

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واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي محاولاً التسجيل وسدد أكثر من لاعب لكن دون جدوى فيما ظهر المصري في منطقة وسط الملعب بعد فترة من التراجع الدفاعي ، وسقط كريم العراقي للأصابة البسيطة لكنه إستكمل المباراة.

كما دخل ياسر أبراهيم مدافع الأهلي في صدام قوي مع أوست أوموتو قبل أن يرفع معلول كرة من ناحية الشمال وأصطدم مروان محسن مع حارس المصري ليحصل الأخير على "فاول" نتيجة إصطدام مروان القوي معه ويلغي هدف سجله بادجي من تمريرة أحمد الشيخ ، قبل أن يلغي أمين عمر هدف ثاني سجله آليو بادجي في الدقيقة 25 بداعي التسلل بعدما لجأ الحكم لتقنية "الفار".

بمرور الوقت يزداد الأهلي هجوماً على مرمى حسام عياد وأن كانت المباراة شهدت سقوط أكثر ن لاعب للأصابة والتي غادر على اثرها عمرو السولية المباراة وشارك قفشة بدلاً منه.

في الدقائق الأخيرة حاول الأهلي تسجيل هدف كما قاد أحمد ياسر وأموتو أكثر من هجمة خطرة للمصري ،قبل أن ينال أحمد ياسر بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد في الدقيقة 45 نتيجة عرقلة محمد قفشة الذي تعرض لأصابة قوية قبل أن يستكمل المشاركة بعدها ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.