شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب : الاستعجال وراء إهدار الأهلى للأهداف أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب نجم الاهلى السابق، أن الاستعجال سيطر على كل لاعبى الأهلى أمام المصرى في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: أن لاعبى الأهلى مستعجلين لتسجيل الهدف الأول، ويجب أن يكون في هدوء في الملعب والفريق يفتقد القائد اللى بيتكلم مع اللاعبين في الملعب".

وأضاف علاء ميهوب: مش عارف ليه لاعيبه الأهلى مصممين على الكرات الطويلة، مش معنى أنك بتلعب بمهاجمين إننا نلعب الكرات الطويلة، والأطراف واقفة ومش شغالة خالص بسبب سوء مستوى أجايى اللى معطل على معلول في الجبهة اليسرى".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى المقامة حالياً بإستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى بالتعادل السلبى وهو الشوط الذى شهد إلغاء هدفين للأهلى سجلهما السنغالى آليو بادجى أحدهما بداعى تدخل مروان محسن القوى مع حارس المصرى والأخر بداعى التسلل على مروان محسن الذى مرر الكرة وهو مُتسلل للمهاجم السنغالي.

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ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاى ومروان محسن وآليو بادجى، ويجلس كلاً من،على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكرى وعربى بدر، ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

فيما دخل المصرى المباراة بتشكيل مكوّن من: حسام عياد، كريم العراقى، إسلام أبوسليمة، فريد شوقى، عبدالرحمن زين، عمر كمال، عمرو موسى، مفتاح طأطأ، حسن على، أحمد ياسر وأموتو.