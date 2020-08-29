بعد غياب 378 يوما.. صالح جمعة يعود للمشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي، المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بصالح جمعة كبديل في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة بدلا من مروان محسن مهاجم الفريق، في الوقت الذي كانت تشيره فيه النتيجة لتقدم فريقه (2-0).

صاحب القميص رقم 10 كان قريبا من التسجيل بعدما نفَّذ تسديدتين عند نزوله في الدقائق الأخيرة، لكن الأولى ذهبت بعيدة المرمى واصطدمت الثانية بدفاع المصري، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية.

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وبات هذا الظهور الأول لصالح جمعة خلال الموسم الجاري (2019-2020) تحت قيادة رينيه فايلر، الذي قام بتجميده وتهميشه بشكل واضح سواء في المباريات أو في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين.

وكانت آخر مشاركة لصالح مع الأهلي منذ 378 يوما، وتحديدا يوم 17 أغسطس 2019 أمام بيراميد في دور الـ16 لكأس مصر بالموسم الماضي (2018-2019)، في المباراة التي انتهت بخسارة الأحمر (1-0).

يُذكر أن الأهلي قام في فترة التوقف وتحديدا مع نهاية يونيو الماضي بالإفراج عن صاحب الـ27 عاما بعودته إلى التدريبات الجماعية، قبل أن يقوم فايلر باستدعائه لأول مرة في القائمة النهائية لمواجهة المصري.