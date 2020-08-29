مرتضى: مستعد للاستقالة إذا صدر منيّ إساءة لرئيس الوزراء.. ما يحدث "نكتة سخيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يُصدر منه أي إساءة ضد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعدما غاب عن حضور المشاريع الجديدة في النادي الأبيض.

وكان نادي الزمالك افتتح عدة مشاريع أمس الجمعة في حضور وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر على صفحته ، مساء السبت :"أحترم رئيس الوزراء لكن حزين وغضبان بعدما لم يتواجد في النادي لحضور المشاريع الجديدة".

Advertisements

وتابع :"حزين من رئيس الوزراء لأنه ذهب لزيارة الأهلي بعدما افتتحوا مشاريع جديدة لهم، أنتظر منه إرسال بوكيه ورد أو رسالة اعتذار عن عدم الحضور".

ونفى رئيس الزمالك خلال تصريحاته، أنه لم يُصدر منه أي إساءة ضد رئيس الوزراء وإذا أثبت ذلك سيكون مستعدًا لتقديم استقالته من مجلس النواب والمحاماة.

وأوضح :"البعض يريد إثارة المشاكل والأزمات ما حدث (نكتة سخيفة)، نحن في انتظار رئيس الوزراء لحضور ناديه".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور وجه رسالة لرئيس الوزراء قائلاً :"حضرتك كنت لاعباً في الزمالك يوماً ما عندما كنت نائباً لرئيس النادي، كنت تحصل على راتبك من خزينة النادي، لماذا لم تحضر؟".