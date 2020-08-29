"نهاية جذرية".. ما العقوبات التي تنتظر ميسي حال تمرده على برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن العقوبات الانضباطية التي تنتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، حال تمرده على النادي الكتالوني بعدم حضوره للاختبارات الطبية غدا الأحد أو التدريبات يوم الإثنين.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية في إسبانيا، اليوم السبت، أن ميسي أخبر ناديه أنه لن يحضر اليوم الأول من تدريبات الفريق للخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المدينة الرياضية للبارسا.

ويشير قرار عدم حضور ميسي للفحوصات الطبية التي ينظمها النادي غدًا الأحد إلى أنه لن يذهب إلى التدريبات يوم الاثنين أيضًا، حيث لا يمكن للاعبي الفريق الانتظام في المران إلا إذا اجتازوا الاختبارات المذكورة.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإنه في حال غياب ميسي عن الفحوصات والتدريبات يوم الأحد أو الإثنين، سيمكن للنادي معاقبة أفضل لاعب في تاريخ برشلونة لعدم الانضباط، وقد تصل إلى خصم نسبة 25% من راتبه.

وقالت الإذاعة إن العقوبة التي قد يتعرض لها ميسي ستتمثل في إيقافه عن المشاركة مع خصم راتبه من يومين إلى عشرة أيام.

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وأضافت أن العقوبات قد تصل إلى ما هو أبعد من ذلك إذا استمر تمرد ميسي بمرور الوقت، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى خصم 25% من راتبه إذا واصل غيابه عن التدريبات دون التوصل لاتفاق مع النادي الكتالوني.

وأشارت إلى احتمالية حدوث نهاية جذرية يمكن أن تنتهي بفصل ميسي نهائيا من الفريق الأول وفقا للائحة الانضباط في النادي، لكن يكاد هذا الأمر أن يكون من المستحيل حدوثه بين اللاعب وناديه، وفقا للإذاعة الإسبانية.

ويرى ميسي أن حضوره لتدريبات الفريق يتعارض مع موقفه في أنه لاعب حر يحق له الانتقال لأي فريق أخر دون مقابل مالي.

وأرسل ميسي خطابا إلى برشلونة يوم الثلاثاء الماضي يبلغه من خلاله برغبته في تفعيل بند الرحيل عن النادي من جانب واحد في صفقة انتقال حر.

وتمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل دون مقابل انتهى يوم 10 يونيو الماضي، وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو.

وربطت تقارير صحفية بين ميسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سبق له تحقيق نجاحات كبرى مع ميسي في برشلونة، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.