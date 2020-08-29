النني يحصد ثالث ألقابه مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد المحترف المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، ثالث ألقابه مع الجانرز بعد فوز الفريق ببطولة الدرع الخيرية أمام ليفربول في بداية الموسم الجديد 2020-2021، مساء اليوم السبت.

وتُوج آرسنال بلقب بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول (5-4) في ركلات الترجيح اليوم السبت، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن بالتعادل (1-1).

وعاد النني إلى آرسنال بعد انتهاء إعارته في الموسم الماضي إلى باشكتاش التركي، وشارك أساسيا في التشكيل الذي أعلنه المدير الفني مايكل أرتيتا، وأدى اللاعب بصورة جيدة بعد خوض المباراة كاملةً.

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وبات هذا اللقب هو الثالث للنني مع آرسنال، بعد مشاركته في تتويج الجانرز بنسخة 2017 من نفس البطولة (الدرع الخيرية) قبل بداية موسم 2017-18، بجانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2017.

وكان النني شارك في تتويج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" أمام تشيلسي بنتيجة (2-1) يوم 27 مايو 2017، حيث شارك في المباراة كبديل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

كما ساهم صاحب الـ28 عاما في تتويج آرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية قبل ثلاثة أعوام أمام تشيلسي أيضا بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) يوم 6 أغسطس 2017، ولعب أساسيا وخاض المباراة كاملةً.