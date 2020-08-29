بيراميدز يفقد جهود" الجباس" أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تأكد غياب اللاعب دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم ٣ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وأشهر حكم مباراة فريقي اسوان بيراميدز البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

وساهم الجباس في فوز فريقه على أسوان بهدفين لهدف، بعدما سجل الهدف الثاني في الوقت القاتل، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.