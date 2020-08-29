محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
نفى طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري ما أثير حول منع لاعبين اثنين داخل الفريق من الدخول لاستاد برج العرب خلال مباراة الأهلي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال هاشم في تصريحاته لـ"الخليج 365" قبل مواجهة السبت أمام الأهلي: "كل ما يقال حول منع لاعبين اثنين من الفريق من دخول ستاد برج العرب، أمام الأهلي، لأن أحد من المصابين لم يحضر."
وتابع: "تم عزل كافة اللاعبين المصابين بكورونا بعد نتائج التحليل التي خضع لها الفريق، واستطيع أن أؤكد ذلك من خلال تواجدي في فندق إقامة الفريق."
ويلعب المصري أمام الأهلي في الجولة الـ23 من دروي we المصري، وأثيرت أزمة ليلة المباراة بسبب الحالات التي تأكدت إصابات بين عناصر المصري بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري ينفي منع ثنائي الفريق من دخول ستاد برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.