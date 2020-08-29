المصري ينفي منع ثنائي الفريق من دخول ستاد برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

نفى طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري ما أثير حول منع لاعبين اثنين داخل الفريق من الدخول لاستاد برج العرب خلال مباراة الأهلي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال هاشم في تصريحاته لـ"الخليج 365" قبل مواجهة السبت أمام الأهلي: "كل ما يقال حول منع لاعبين اثنين من الفريق من دخول ستاد برج العرب، أمام الأهلي، لأن أحد من المصابين لم يحضر."

وتابع: "تم عزل كافة اللاعبين المصابين بكورونا بعد نتائج التحليل التي خضع لها الفريق، واستطيع أن أؤكد ذلك من خلال تواجدي في فندق إقامة الفريق."

ويلعب المصري أمام الأهلي في الجولة الـ23 من دروي we المصري، وأثيرت أزمة ليلة المباراة بسبب الحالات التي تأكدت إصابات بين عناصر المصري بفيروس كورونا.