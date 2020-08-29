بيراميدز يهزم أسوان بثنائية في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على أسوان، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري we المصري.

وتقدم فريق اسوان بالهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق فادي فريد من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81 تمكن اللاعب ايريك تراوري من تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز.

وجاء الهدف الثاني لفريق بيراميدز بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة، ليحرز دودو الجباس هدفه في الوقت القاتل.

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ودخل نادي أسوان المواجهة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، منساه، فادي فريد، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار.

فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد الشناوي، علي جبر، عمر جابر، محمد حمدي، عبد الله بكري، نبيل عماد، إبراهيم حسن، جون أنطوي، رجب بكار، إبراهيم عادل، محمد فاروق.

وبتلك النتيجة، وصل فريق بيراميدز إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اسوان عند 23 نقطة بالمركز الرابع عشر.