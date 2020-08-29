صالح جمعة يشارك في مباراة الأهلي أمام المصري

شارك صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، التي تقام بينهما حاليا، ضمنمنافسات الدوري الممتاز.
وشارك جمعة في المباراة بديلاً لمروان محسن مهاجم الأهليوذلك في الدقيقة 83 من عمر المباراة,
يذكر أن الاهلي متفوق بهدفين دون رد على المصري سجلهما أليو بادجي وحمدي فتحي في الدقيقتين 46،55.
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