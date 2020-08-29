شارك صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات الدوري الممتاز. منافسات الدوري الممتاز. وشارك جمعة في المباراة بديلاً لمروان محسن مهاجم الأهلي وذلك في الدقيقة 83 من عمر المباراة, وذلك في الدقيقة 83 من عمر المباراة, يذكر أن الاهلي متفوق بهدفين دون رد على المصري سجلهما أليو بادجي وحمدي فتحي في الدقيقتين 46،55.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يشارك في مباراة الأهلي أمام المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.