

تمنى أدهم السلحدار عضو الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى استمرار الروح التى ظهرت بلقاء طنطا الماضى فى مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى المحلى.

وفاز الدراويش على أبناء السيد البدوى بثلاثية مقابل هدف ، حيث يستضيف زعيم الثغر الأثنين المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الأسبوع الــ23 بالمسابقة.

وأضاف السلحدار :”الروح القتالية والدوافع لدى اللاعبين أراهما من أسباب الانتصار على طنطا ، سأعمل جاهدا مع باقى أعضاء الجهاز الفنى من أجل استمرار تلك الروح ، مع علاج الاخطاء التى لانزال نعانى منها خاصة على المستوى الدفاعى”.

واستكمل :”الفريق يعانى من أزمة ضيق الوقت بين المباريات تلك الأزمة ستظهر أثارها خلال المباريات المقبلة ، خاصة أن النشاط الكروى قد توقف الفترة الماضية لفترة تزيد عن أربعة أشهر بسبب جائحة

وأنهى مدرب الإسماعيلى تصريحاته :”نتطلع لاستمرار الانتصارات من أجل تحسين مركزنا بجدول مسابقة الدورى ، سعيد للغاية بعودة مجموعة كبيرة من اللاعبين لمستواهم المعهود وهو ما انعكس بشكل ايجابى فى مواجهة طنطا الأخيرة”.

بين المباريات تلك الأزمة ستظهر أثارها خلال المباريات المقبلة ، خاصة أن النشاط الكروى قد توقف الفترة الماضية لفترة تزيد عن أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا ”.وأنهى مدرب الإسماعيلى تصريحاته :”نتطلع لاستمرار الانتصارات من أجل تحسين مركزنا بجدول مسابقة الدورى ، سعيد للغاية بعودة مجموعة كبيرة من اللاعبين لمستواهم المعهود وهو ما انعكس بشكل ايجابى فى مواجهة طنطا الأخيرة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدهم السلحدار: أتمنى استمرار الروح لدى لاعبي الإسماعيلي في مباراة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.