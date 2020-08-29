الإسماعيلي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراة الاتحاد

أكد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء الاتحاد السكندرى.
وأجرى اللاعبون مسحة طبية اليوم للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
ويستضيف الدراويش الاتحاد السكندرى بعد غدٍالاثنين باستاد الإسماعيلية لحساب الأسبوع الــ23 بالمسابقة.
يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة بهدف ضمان سلامة الجميع.
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