الإسماعيلي في معسكر مغلق استعدادا للاتحاد

انتظم لاعبو الإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض المران الرئيسى ، وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى الاثنين القادم فى إطار الجولة الـــ23 لمسابقة الدورى المصرى. إطار الجولة الـــ23 لمسابقة الدورى المصرى. وقرر الجهاز الفنى ضم جميع لاعبى الفريق للمعسكر على أن يتم اعلان القائمة النهائية للمباراة عقب المران الختامى للفريق غدا. يتم اعلان القائمة النهائية للمباراة عقب المران الختامى للفريق غدا. ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار مسيرة الانتصارات على حساب زعيم الثغر بعد الفوز على طنطا الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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