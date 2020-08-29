تدريبات خطيطية للاعبو الإسماعيلي في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات خططية متنوعة ،وذلك خلال المران الرئيسى مساء اليوم. ويستضيف الدراويش منافسه الاتحاد السكندرى الأثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز. عمر بطولة الدورى الممتاز. الجهاز الفنى ركز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية من شأنها ارباك دفاع الخصم وهز شباكه. وخصص الجهاز الفنى خلال المران جانب من التدريبات البدنية من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين. جانب من التدريبات البدنية من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الاخطاء سواء على صعيد التحرك أو التمركز فى المساحات وسط اصرار كبير من اللاعبين على اثبات جدراتهم ونيل ثقة الجهاز الفنى.

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