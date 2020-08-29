الأهلي يسجل هدف ثاني في شباك المصري

أحرز فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك مضيفه المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوريالمصري الممتاز .
سجل الهدف اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين دون رد، بعدما سجل أليوبادجي الهدف الأول في الدقيقة 47 من عمر اللقاء .
يخوض الأهلي اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يلعب المصري المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة .
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