أحرز فريق الأهلي الهدف الأول في شباك مضيفه المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز . سجل الهدف أليو بادجي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء . عمر اللقاء . يخوض الأهلي اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يلعب المصري المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يسجل هدف أول في شباك المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.