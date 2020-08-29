خبير تحكيمي : هدفا الأهلي الملغيين أمام المصري صحيحين

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن حكم مباراة الأهلي والمصري الغى هدفا صحيحا للأهلي في الشوط الأول من مباراته أمام المصري .
وقال الشناوي في الاستوديو التخليلي للقاء ان هدف الأهلي الأول والذي الغاه الحكم لوجود خطأ على مروان محسن صحيحولم يكن هناك خطأ .
وتابع بأن حالة الطرد صحيحة في حين الغاء الهدف الثاني داعي التسلل أيضا محل شك حيث أن التسلل لم يكن موجدودا ولم يظهره الفار بشكل واضح.
وانتهى الشوط الأول من مباراة المصري والأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يخوض الأهلي اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يلعب المصري المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة .
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