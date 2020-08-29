on air لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري ALAhly ماتش بث مباشر

يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على استاد برج العرب. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة. نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة. تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - Advertisements رامي ربيعة - علي معلول. رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: أليو بادجي .

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